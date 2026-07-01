Visite famille 6-10 ans « Le peintre et ses matériaux », Musée Fabre, Montpellier

Informations pratiques

Visite famille 6-10 ans « Le peintre et ses matériaux » 19 et 20 septembre Musée Fabre Hérault

Gratuit. Dans la limites de 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Comment est réalisée une peinture ? Quels sont les éléments qui peuvent la détériorer au fil du temps ?

Découvrez les réponses à ces questions lors d’une visite en famille qui vous permettra de mieux comprendre les techniques de création des œuvres peintes, les matériaux utilisés par les artistes et les enjeux de leur conservation. Une découverte ludique et accessible à tous pour percer les secrets des peintures et de leur préservation.

Musée Fabre 39 Boulevard de Bonnes Nouvelles, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://www.museefabre.fr Riches collections de peintures de toutes les écoles : œuvres italiennes des XVIe et des XVIIe siècles, beaux tableaux espagnols et flamands, l’école hollandaise est représentée par ses meilleurs maîtres, mais la place prépondérante est occupée par la peinture française du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Collection de dessins italiens et français du XVIIe au XIXe siècle. Sculptures bronzes, céramique italienne et française. Tramway lignes 1, 2 stations Comédie et Corum, ligne 4 station Corum.

Comment est réalisée une peinture ? Quels sont les éléments qui peuvent la détériorer au fil du temps ?

Musée Fabre© Montpellier 3M