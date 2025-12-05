Visite famille enquête au Cadre noir de Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Visite famille enquête au Cadre noir de Saumur

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-02-09 2026-04-08 2026-07-06 2026-10-19

Ponctuée de différentes énigmes, cette visite permet aux enfants de 6 à 10 ans de découvrir à leur rythme la vie des chevaux du Cadre noir.

Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 avenue du Cadre noir Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 50 60 visites.cadrenoir@ifce.fr

English :

Punctuated by various riddles, this tour allows children aged 6 to 10 to discover at their own pace the life of the Cadre Noir horses.

