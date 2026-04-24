Visite famille Exposition Warhol Fonds Hélène & Édouard Leclerc Landerneau

Landerneau

Visite famille Exposition Warhol

Fonds Hélène & Édouard Leclerc 4 Rue des Capucins Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23 2026-08-26 2026-08-30

Venez découvrir l’exposition dédiée à l’icône du Pop Art lors d’une visite atelier en famille !

Cet été, le Fonds Hélène & Édouard Leclerc invite ses publics à partir avec WARHOL à la poursuite du rêve américain. Un rêve vu à travers les yeux d’Andrew Warhola, fils d’immigrés qui connaît très tôt le succès comme graphiste publicitaire, avant de devenir l’une des figures artistiques les plus identifiables et influentes du XXe siècle Andy Warhol.

Une exposition en collaboration avec The Andy Warhol Museum de Pittsburgh.

Visites en famille tous les dimanches à partir du 05 juillet, ainsi que les mercredis des vacances scolaires à 14h30.

Sur réservation. .

Fonds Hélène & Édouard Leclerc 4 Rue des Capucins Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 29 62 47 78

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English :

L’événement Visite famille Exposition Warhol Landerneau a été mis à jour le 2026-04-22 par OT LANDERNEAU DAOULAS