Visite flash à la Chapelle des Ursules, Chapelle des Ursulines, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Ursulines · Angers
Informations pratiques
Visite flash à la Chapelle des Ursules Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle des Ursulines Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite flash par les étudiants de Master 1 de l’ESTHUA.
Chapelle des Ursulines 3 Rue des Ursules, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054073 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/angers-patrimoine/ressources/fiches-patrimoine/laissez-vous-conter-la-chapelle-du-couvent-des-ursulines/index.html Cette chapelle relève du couvent des Ursulines, qui s’installa en 1619 en ces lieux, entre les enclos des Oratoriens et des Cordeliers.
Visite flash par les étudiants de Master 1 de l’ESTHUA.
©Ville d’Angers _Frédéric Chobard_Ursules
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