Visite flash à la Chapelle des Ursules, Chapelle des Ursulines, Angers

Informations pratiques

Visite flash à la Chapelle des Ursules Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle des Ursulines Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite flash par les étudiants de Master 1 de l’ESTHUA.

Chapelle des Ursulines 3 Rue des Ursules, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054073 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/angers-patrimoine/ressources/fiches-patrimoine/laissez-vous-conter-la-chapelle-du-couvent-des-ursulines/index.html Cette chapelle relève du couvent des Ursulines, qui s’installa en 1619 en ces lieux, entre les enclos des Oratoriens et des Cordeliers.

Visite flash par les étudiants de Master 1 de l’ESTHUA.

©Ville d’Angers _Frédéric Chobard_Ursules