Langres

Visite Flash à Langres La cathédrale Saint-Mammès

Rendez-vous à l’intérieur de la Cathédrale Langres Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-16

Tout public

Pressé mais curieux ? 30 minutes pour percer les secrets d’un monument…

Sous la houlette d’un guide, découvrez l’histoire de la cathédrale de Langres.

Une pépite architecturale bâtie au 12e siècle, au coeur du quartier canonial. A elle seule, elle témoigne de la puissance des évêques de Langres sous l’ancien Régime…

Cette visite est proposée à 14h30 en français et à 15h en anglais. .

Rendez-vous à l’intérieur de la Cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite Flash à Langres La cathédrale Saint-Mammès Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Antenne du Pays de Langres