Visite Flash à Langres La Tour de Navarre Langres
Visite Flash à Langres La Tour de Navarre Langres jeudi 16 juillet 2026.
Langres
Visite Flash à Langres La Tour de Navarre
Tour de Navarre Langres Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-16
Tout public
Pressé mais curieux ? 30 minutes pour percer les secrets d’un monument…
Sous la houlette d’un guide, découvrez l’histoire et l’architecture spectaculaire de la Tour de Navarre, la plus majestueuse tour de Langres. Inaugurée en 1521 par le roi François 1er, elle est la reine de la place-forte.
Cette visite est proposée à 10h30 en français et à 11h en anglais. .
Tour de Navarre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr
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English :
L’événement Visite Flash à Langres La Tour de Navarre Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Antenne du Pays de Langres
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