Visite flash – Architecture, La Monnaie de Paris, Paris
samedi 19 septembre 2026 · La Monnaie de Paris · Paris
Informations pratiques
Visite flash – Architecture 19 et 20 septembre La Monnaie de Paris Paris
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
L’Hôtel de la Monnaie entame pour plusieurs années une grande campagne de ravalement de façade afin de préserver son patrimoine architectual qui compte plus de 250 ans !
À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir les lignes architecturales, le style, le décor, les détails surprenants et… parlants de l’Hôtel de la Monnaie
Un hôtel ? Un palais ? Une usine ou un musée ? Pas de panique et suivez le guide pour comprendre les mille et une facettes architecturales de ce bâtiment énigmatique…
La Monnaie de Paris 11 Quai de Conti, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France 33140465757 https://www.monnaiedeparis.fr Jusqu’au début du XVIIIe siècle, la frappe des monnaies se faisait sur la rive droite de la Seine. L’hôtel fut conçu en 1767 par l’architecte Jacques-Denis Antoine. Il comporte deux parties, l’une publique, l’autre industrielle. Fermé le lundi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Visite commentée flash
© Monnaie de Paris | Corinne Férault
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