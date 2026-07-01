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AGENDA · Le Mans

visite flash cathédrale Maison du Pilier Rouge Le Mans

samedi 25 juillet 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Maison du Pilier Rouge
Adresse
43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
3

Le Mans

visite flash cathédrale

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:30:00
fin : 2026-07-25 16:15:00

Date(s) :
2026-07-25

La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et de France.   .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement visite flash cathédrale Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72

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