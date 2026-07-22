visite flash cathédrale Maison du Pilier Rouge Le Mans
samedi 1 août 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
visite flash cathédrale
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:30:00
fin : 2026-08-01 16:15:00
Date(s) :
2026-08-01
La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et de France. .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement visite flash cathédrale Le Mans a été mis à jour le 2026-07-16 par CDT72
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