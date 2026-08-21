[Visite flash] Coup de coeur du musée : « L’Inconnu », Musée archéologique, Saintes

Informations pratiques

[Visite flash] Coup de coeur du musée : « L’Inconnu » 19 et 20 septembre Musée archéologique Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

« L’Inconnu » est une pièce exceptionnelle représentant un prince julio-claudien. Véritable coup de cœur des visiteurs lors de la Nuit européenne des musées, cette statue occupe une place majeure dans les collections archéologiques de la ville.

Cette visite vous permettra de mieux comprendre son importance ainsi que le rôle de la propagande impériale dans l’Antiquité.

Durée : 30 minutes.

Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546906280 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees Ce musée rappelle la grandeur de Mediolanum, la Saintes antique, l’une des plus grandes villes de Gaule romaine. De nombreux objets retrouvés lors des multiples fouilles archéologiques en témoignent. Restitutions graphiques et borne interactive.

« L’Inconnu » est une pièce exceptionnelle représentant un prince julio-claudien. Véritable coup de cœur des visiteurs lors de la Nuit européenne des musées, cette statue occupe une place majeure les…

©Ville de Saintes