Visite flash Dans les coulisses de l’exposition d’Émilie Lemardeley Musée Mandet Riom
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Mandet · Riom
Informations pratiques
Riom
Visite flash Dans les coulisses de l’exposition d’Émilie Lemardeley
Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville Riom Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrons l’univers enchanté d’Émilie Lemardeley. Une expérience immersive où verre soufflé et bronze entrent en dialogue, mêlant matière et lumière dans un parcours sensoriel et poétique.
Nombre de place limité
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Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
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English :
Let’s discover the enchanting world of Émilie Lemardeley. An immersive experience where blown glass and bronze come together, blending material and light in a sensory and poetic journey.
Limited seating available
L’événement Visite flash Dans les coulisses de l’exposition d’Émilie Lemardeley Riom a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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