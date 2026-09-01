Visite flash Dans les coulisses de l’exposition d’Émilie Lemardeley Musée Mandet Riom

Informations pratiques

Riom

Visite flash Dans les coulisses de l’exposition d’Émilie Lemardeley

Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrons l’univers enchanté d’Émilie Lemardeley. Une expérience immersive où verre soufflé et bronze entrent en dialogue, mêlant matière et lumière dans un parcours sensoriel et poétique.

Nombre de place limité

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Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

Let’s discover the enchanting world of Émilie Lemardeley. An immersive experience where blown glass and bronze come together, blending material and light in a sensory and poetic journey.

Limited seating available

L’événement Visite flash Dans les coulisses de l’exposition d’Émilie Lemardeley Riom a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic