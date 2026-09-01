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Visite flash Dans les coulisses de l’exposition d’Émilie Lemardeley Musée Mandet Riom

dimanche 20 septembre 2026 · Musée Mandet · Riom

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée Mandet
Adresse
14 rue de l'hôtel de ville
Ville
63200 Riom
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Riom

Visite flash Dans les coulisses de l’exposition d’Émilie Lemardeley

Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Découvrons l’univers enchanté d’Émilie Lemardeley. Une expérience immersive où verre soufflé et bronze entrent en dialogue, mêlant matière et lumière dans un parcours sensoriel et poétique.
Nombre de place limité
  .

Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53  accueil.musees@rlv.eu

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English :

Let’s discover the enchanting world of Émilie Lemardeley. An immersive experience where blown glass and bronze come together, blending material and light in a sensory and poetic journey.
Limited seating available

L’événement Visite flash Dans les coulisses de l’exposition d’Émilie Lemardeley Riom a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

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