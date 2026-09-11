Visite flash de la maison Picassiette « Quand Doisneau rencontre Picassiette », Maison Picassiette, Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Maison Picassiette · Chartres
Informations pratiques
Visite flash de la maison Picassiette « Quand Doisneau rencontre Picassiette » 19 et 20 septembre Maison Picassiette Eure-et-Loir
Tarif : 5€
Limité à 15 personnes Durée : 30 minutes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la maison Picassiette propose une découverte originale de son site emblématique, en écho à l’exposition consacrée à Robert Doisneau.
Profitez de visites flash de l’extérieur de la maison, guidées par nos médiatrices, pour explorer l’histoire singulière de ce lieu et découvrir comment l’univers poétique et humaniste de Doisneau fait résonner autrement ce patrimoine exceptionnel.
Entre mosaïques, mémoire et regard photographique, laissez-vous porter par un dialogue inédit entre l’œuvre de Raymond Isidore et l’œil sensible de Doisneau.
Maison Picassiette 22 Rue du Repos, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237341078 https://www.maison-picassiette-chartres.com Raymond Isidore (1900-1964) , travailleur dans une fonderie puis fossoyeur municipal, achète le terrain à la fin des années 1920. De 1928 jusqu’aux années 1960, il construit et décore sa maison et son jardin, utilisant des débris de vaisselle et des fragments de porcelaine, de faïence et de verre. L’ensemble – maison d’habitation, chapelle, logement d’été, jardin d’hiver, trône bleu et statues – crée un monde imaginaire avec une iconographie naïve mélangeant différentes cathédrales de France, la Vierge, le Christ, la Tour Eiffel et diverses statues phalliques. Cet ensemble a été acquis par la Ville de Chartres en 1981 et transformé en musée.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la maison Picassiette propose une découverte originale de son site emblématique, en écho à l’exposition consacrée à Robert Doisneau.
©Maison Picassiette
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