Visite flash de l’exposition Collectionner au 18ème siècle. Angers invite les dessins du Louvre, Musée des beaux-arts, Angers

Informations pratiques

Visite flash de l’exposition Collectionner au 18ème siècle. Angers invite les dessins du Louvre 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite flash de l’exposition Collectionner au 18ème siècle. Angers invite les dessins du Louvre.

Le samedi par Anne Esnault, conservatrice en chef du patrimoine et directrice des musées d’Angers, co-commissaire de l’exposition.

Le dimanche par une médiatrice.

Musée des beaux-arts 14 Rue du Musée, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 33241053800 https://musees.angers.fr/accueil/index.html Le musée des Beaux-Arts est abrité dans un ensemble architectural exceptionnel, composé d’un hôtel particulier du XVe siècle (Logis Barrault), d’un séminaire du XVIIe siècle et de bâtiment du XIXe siècle.

Le site offre 3000 m2 d’exposition permanente répartie entre deux parcours: le parcours Histoire d’Angers et le parcours Beaux-arts.

Visite flash de l’exposition Collectionner au 18ème siècle. Angers invite les dessins du Louvre.

©Musées d’Angers, David Riou