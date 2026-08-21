Visite flash des coulisses du Quai, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Visite flash des coulisses du Quai 19 et 20 septembre Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

Gratuit, retrait de billet à l’accueil du Quai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Accédez à une partie des espaces habituellement réservé aux professionnels de ce lieu culturel nouvelle génération dédié aux sciences, aux technologies et à la création.

Visite du dimanche 20 septembre à 14h30 programmée avec Villes pour tous. Les personnes sourdes ou malentendantes sont invitées à écrire avant le 16 septembre à l’adresse domaine.handicap.accessibilite@mairie-toulouse.fr pour bénéficier d’une interprétation en LSF.

Dates et horaires :

samedi 19 septembre : 14h30 et 15h30

dimanche 20 septembre : 14h30, 15h30, 16h30

durée : 30 min

+ d’infos :

gratuit, retrait de billet à l’accueil du Quai

tout public

Journées Européennes du Patrimoine 2026 au Quai des Savoirs

Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « mailto:domaine.handicap.accessibilite@mairie-toulouse.fr »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-au-quai-des-savoirs-7142615/ »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Une visite en mode flash de 30 minutes pour découvrir les coulisses du Quai des Savoirs ! Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Crédit : J.J Ader