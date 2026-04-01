Visite flash du 1er étage de la Tour Saint-Aubin, Tour Saint-Aubin, Angers

Informations pratiques

Visite flash du 1er étage de la Tour Saint-Aubin 19 et 20 septembre Tour Saint-Aubin Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite flash du 1er étage de la Tour Saint-Aubin, salle de réception de l’abbé au Moyen Âge. Visites réalisées par des étudiants de Master 1 de l’ESTHUA.

Tour Saint-Aubin Rue des Lices – place Saint-Eloi, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire Le 4 novembre 1796, l’administration Centrale du Département de Maine-et-Loire, présidé par M. Leterme-Saulnier, adresse une demande au Directoire ainsi qu’au Ministre de l’Intérieur pour obtenir du Corps Législatif une loi qui autoriserait le département à acquérir les bâtiments de l’ancienne maison conventuelle de Saint-Aubin. Le 2 mars 1800, Montault-Desilles, législateur, fut nommé préfet de Maine-et-Loire ; son installation eut lieu le 29. Le Ier septembre 1802, M. Bouchet architecte fut chargé de rédiger un projet d’organiser les services divers de la Préfecture et le devis approuvé le 5 novembre 1802. Suivant une transaction signée le 19/01/1803, l’administration put ouvrir la rue actuelle, (rue St Martin) d’accès à la préfecture à travers l’église Saint Michel-le-Palud et le terrain situé entre cette église et celle de Saint-Aubin. 1809-1812 : travaux d’appropriation et d’amélioration. 1817 : démolition du chœur et des deux branches de la croix.

Visite flash du 1er étage de la Tour Saint-Aubin, salle de réception de l’abbé au Moyen Âge. Visites réalisées par des étudiants de Master 1 de l’ESTHUA.

©Ville d’Angers_Frédéric Chobard_TSA