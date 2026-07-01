Visite flash église de la Couture Pl. Aristide Briand Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite flash église de la Couture

Pl. Aristide Briand Eglise de la Couture Le Mans Sarthe

Tarif : – – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:30:00

fin : 2026-07-26 16:15:00

Date(s) :

2026-07-26

Fondée par saint Bertrand au VIe siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir à commencer par sa crypte de l’an mille.

Jauge de 20 personnes. .

Pl. Aristide Briand Eglise de la Couture Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite flash église de la Couture Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par CDT72