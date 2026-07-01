Visite flash église de la Couture Pl. Aristide Briand Le Mans
dimanche 26 juillet 2026 · Pl. Aristide Briand · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite flash église de la Couture
Pl. Aristide Briand Eglise de la Couture Le Mans Sarthe
Tarif : – – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:30:00
fin : 2026-07-26 16:15:00
Date(s) :
2026-07-26
Fondée par saint Bertrand au VIe siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir à commencer par sa crypte de l’an mille.
Jauge de 20 personnes. .
Pl. Aristide Briand Eglise de la Couture Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite flash église de la Couture Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par CDT72
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