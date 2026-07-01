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AGENDA · Le Mans

Visite flash église de la Couture Pl. Aristide Briand Le Mans

dimanche 26 juillet 2026 · Pl. Aristide Briand · Le Mans

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Pl. Aristide Briand
Adresse
Eglise de la Couture
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
2

Le Mans

Visite flash église de la Couture

Pl. Aristide Briand Eglise de la Couture Le Mans Sarthe

Tarif : – – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:30:00
fin : 2026-07-26 16:15:00

Date(s) :
2026-07-26

Fondée par saint Bertrand au VIe siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir à commencer par sa crypte de l’an mille.
Jauge de 20 personnes.   .

Pl. Aristide Briand Eglise de la Couture Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite flash église de la Couture Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par CDT72

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