visite flash église de la couture Pl. Aristide Briand Le Mans
dimanche 2 août 2026 · Pl. Aristide Briand · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
visite flash église de la couture
Pl. Aristide Briand Devant l’eglise Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:30:00
fin : 2026-08-02 16:15:00
Date(s) :
2026-08-02
Fondée par saint Bertrand au VIe siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir à commencer par sa crypte de l’an mille.
Jauge de 20 personnes. .
Pl. Aristide Briand Devant l’eglise Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement visite flash église de la couture Le Mans a été mis à jour le 2026-07-15 par CDT72
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