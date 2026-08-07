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visite flash église de la couture Pl. Aristide Briand, 72100 Le Mans

mercredi 19 août 2026 · Pl. Aristide Briand, 72100 · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Pl. Aristide Briand, 72100
Adresse
Devant l'église
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
3

Le Mans

visite flash église de la couture

Pl. Aristide Briand, 72100 Devant l’église Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:30:00
fin : 2026-08-19 16:15:00

Date(s) :
2026-08-19

Fondée par saint Bertrand au VIe siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir à commencer par sa crypte de l’an mille.
Jauge 20 personnes
Attention Pas de billetterie sur place.   .

Pl. Aristide Briand, 72100 Devant l’église Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

Founded by Saint Bertrand in the 6th century, destroyed by the Normans in the 9th century, it was rebuilt in the following centuries. There are 1,000 years of history and architectural evolution to discover, starting with its crypt dating from the year 1000.

L’événement visite flash église de la couture Le Mans a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72

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