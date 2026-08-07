visite flash église de la couture Pl. Aristide Briand, 72100 Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

visite flash église de la couture

Pl. Aristide Briand, 72100 Devant l’église Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:30:00

fin : 2026-08-19 16:15:00

Date(s) :

2026-08-19

Fondée par saint Bertrand au VIe siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir à commencer par sa crypte de l’an mille.

Jauge 20 personnes

Attention Pas de billetterie sur place. .

Pl. Aristide Briand, 72100 Devant l’église Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

Founded by Saint Bertrand in the 6th century, destroyed by the Normans in the 9th century, it was rebuilt in the following centuries. There are 1,000 years of history and architectural evolution to discover, starting with its crypt dating from the year 1000.

L’événement visite flash église de la couture Le Mans a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72