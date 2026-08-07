Visite flash église de la Visitation Devant l’église Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite flash église de la Visitation

Devant l’église 1 rue Gambetta Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:30:00

fin : 2026-08-19 16:15:00

Date(s) :

2026-08-19

Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France.

Jauge 20 personnes

Attention Pas de billetterie sur place. .

Devant l’église 1 rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

Discover this exceptional church and the cloister of the former Visitation Convent. The complex was designed by a nun and architect, Anne Victoire Pillon. The church is a Baroque masterpiece unique in western France.%A0

L’événement Visite flash église de la Visitation Le Mans a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72