Visite flash église de la Visitation Devant l’église Le Mans
mercredi 19 août 2026 · Devant l'église · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite flash église de la Visitation
Devant l’église 1 rue Gambetta Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:30:00
fin : 2026-08-19 16:15:00
Date(s) :
2026-08-19
Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France.
Jauge 20 personnes
Attention Pas de billetterie sur place. .
Devant l’église 1 rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
Discover this exceptional church and the cloister of the former Visitation Convent. The complex was designed by a nun and architect, Anne Victoire Pillon. The church is a Baroque masterpiece unique in western France.%A0
L’événement Visite flash église de la Visitation Le Mans a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72
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