Visite flash Entre terre et mares Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
Visite flash Entre terre et mares Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement samedi 7 février 2026.
Visite flash Entre terre et mares
Samedi 7 février 2026 de 14h à 14h30.
Mercredi 18 mars 2026 de 14h à 14h30. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-03-18 14:30:00
2026-02-07 2026-03-18
Visite flash Entre terre et mares au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM).Familles
Entre terre, mares, étangs, lagunes et marais, cette visite offre une exploration des zones humides à travers le temps et aux quatre coins du globe. Souvent méconnus, ces espaces naturels remarquables remplissent des fonctions essentielles et abritent une foisonnante biodiversité.
• Pour toutes et tous à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
• Durée 30 min
• Réservation conseillée au 04 91 14 59 55 (le matin du lundi au vendredi)
• Présentation 15 minutes avant le début de la visite (réattribution des places en cas d’absence) .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Flash visit Between earth and ponds at the Marseille Natural History Museum (MHNM).
