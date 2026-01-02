Visite flash Entre terre et mares Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Visite flash Entre terre et mares

Samedi 7 février 2026 de 14h à 14h30.

Mercredi 18 mars 2026 de 14h à 14h30. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-03-18 14:30:00

Visite flash Entre terre et mares au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM).Familles

Entre terre, mares, étangs, lagunes et marais, cette visite offre une exploration des zones humides à travers le temps et aux quatre coins du globe. Souvent méconnus, ces espaces naturels remarquables remplissent des fonctions essentielles et abritent une foisonnante biodiversité.



• Pour toutes et tous à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

• Durée 30 min

• Réservation conseillée au 04 91 14 59 55 (le matin du lundi au vendredi)

• Présentation 15 minutes avant le début de la visite (réattribution des places en cas d’absence) .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Flash visit Between earth and ponds at the Marseille Natural History Museum (MHNM).

