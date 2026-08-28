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Visite Flash – Exposition 11h55 au Beffroi, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine de Concarneau · Concarneau

Visite Flash – Exposition 11h55 au Beffroi, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du Patrimoine de Concarneau
Adresse
Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite Flash – Exposition 11h55 au Beffroi 19 et 20 septembre Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Parcourez l’exposition « 11h55 au beffroi » au cours de cette visite flash  ! Avec un guide-conférencier, venez découvrir l’histoire de cet édifice emblématique de la Ville-Close.

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mp.concarneau.fr/activite/32/ »}, {« owner »: {« uid »: 4907315, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-28T17:11:46.168Z », « data »: [{« eventDuration »: « 45 », « bookingContact »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « response »: {« passId »: 433732692, « isPending »: false, « addressId »: 1047813}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:11:45.860Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2559887, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:11:45.961Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484066060, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789894800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:11:46.168Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433732692 »}]
Parcourez l’exposition « 11h55 au beffroi »

©maison du patrimoine, Ville de Concarneau

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