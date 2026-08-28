Visite Flash – Exposition 11h55 au Beffroi, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine de Concarneau · Concarneau

Informations pratiques

Visite Flash – Exposition 11h55 au Beffroi 19 et 20 septembre Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Parcourez l’exposition « 11h55 au beffroi » au cours de cette visite flash ! Avec un guide-conférencier, venez découvrir l’histoire de cet édifice emblématique de la Ville-Close.

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mp.concarneau.fr/activite/32/ »}, {« owner »: {« uid »: 4907315, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-28T17:11:46.168Z », « data »: [{« eventDuration »: « 45 », « bookingContact »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « response »: {« passId »: 433732692, « isPending »: false, « addressId »: 1047813}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:11:45.860Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2559887, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:11:45.961Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484066060, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789894800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:11:46.168Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433732692 »}]

Parcourez l’exposition « 11h55 au beffroi »

©maison du patrimoine, Ville de Concarneau