Visite flash « La civilisation du phoque », suivie d’un atelier « Le kayak du point de vue d’un ethnologue », Espace des Mondes polaires, Prémanon

Informations pratiques

Visite flash « La civilisation du phoque », suivie d’un atelier « Le kayak du point de vue d’un ethnologue » 19 et 20 septembre Espace des Mondes polaires Jura

Départ de la visite en salle d’exposition permanente, devant le phoque naturalisé. Pour adultes et enfants à partir de 10 ans, accompagnés d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite flash « La civilisation du phoque », suivie d’un atelier « Le kayak du point de vue d’un ethnologue » :

Le phoque avait traditionnellement un rôle central pour les Inuit. « Qajaq » signifie « bateau de peaux » en inuktitut, les kayaks ayant longtemps été recouverts d’une peau de phoque. Ce bateau était cher aux yeux de Paul-Émile Victor. L’ethnologue a publié des croquis très précis du kayak groenlandais ainsi que des techniques qui lui sont liées. Après une courte visite thématique du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle, apprenez, vous aussi à réaliser un dessin d’observation « sur le motif » du kayak traditionnel inuit exposé dans le musée et contribuez à transmettre ce savoir-faire ancestral.

Des coloriages sont également à disposition des plus petits (en autonomie et en continu jusqu’à 17h30).

Espace des Mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe 39220 Prémanon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 60 52 60 http://www.espace-des-mondes-polaires.org L’Espace des Mondes polaires Paul-Émile Victor comprend notamment un musée et une patinoire en hiver, et une piste de rollers quad en été.

Le phoque avait traditionnellement un rôle central pour les Inuit. « Qajaq » signifie « bateau de peaux » en inuktitut, les kayaks ayant longtemps été recouverts d’une peau de phoque. Ce bateau était…

© Laëtitia Thérond