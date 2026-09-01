Visite flash Le chien groenlandais, compagnon de voyage de Paul-Émile Victor (Journées Européennes du Patrimoine) Espace des Mondes Polaires Prémanon

Informations pratiques

Prémanon

Visite flash Le chien groenlandais, compagnon de voyage de Paul-Émile Victor (Journées Européennes du Patrimoine)

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:30:00

fin : 2026-09-20 11:45:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les qimmit , les chiens de traîneau inuit, sont l’emblème du Grand Nord. Ils sont des parties intégrantes de la culture et de l’économie arctiques. Paul-Émile Victor a appris à les connaître au cours de ses expéditions en traîneau au Groenland. Faites de même grâce à cette visite flash en compagnie d’une de nos médiatrices culturelles.

Pour les enfants, la visite est suivie d’un atelier Venez hurler avec les chiens-loups durant lequel ils pourront décorer un masque en forme de tête de chien de traineau. À partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). Durée 45 min. Dans la limite des places disponibles. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Visite flash Le chien groenlandais, compagnon de voyage de Paul-Émile Victor (Journées Européennes du Patrimoine)

L’événement Visite flash Le chien groenlandais, compagnon de voyage de Paul-Émile Victor (Journées Européennes du Patrimoine) Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)