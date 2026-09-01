UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Prémanon

Visite flash Le chien groenlandais, compagnon de voyage de Paul-Émile Victor (Journées Européennes du Patrimoine) Espace des Mondes Polaires Prémanon

samedi 19 septembre 2026 · Espace des Mondes Polaires · Prémanon

Visite flash Le chien groenlandais, compagnon de voyage de Paul-Émile Victor (Journées Européennes du Patrimoine) Espace des Mondes Polaires Prémanon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Espace des Mondes Polaires
Adresse
146 Rue Croix de la Teppe
Ville
39220 Prémanon
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Prémanon

Visite flash Le chien groenlandais, compagnon de voyage de Paul-Émile Victor (Journées Européennes du Patrimoine)

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:30:00
fin : 2026-09-20 11:45:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Les qimmit , les chiens de traîneau inuit, sont l’emblème du Grand Nord. Ils sont des parties intégrantes de la culture et de l’économie arctiques. Paul-Émile Victor a appris à les connaître au cours de ses expéditions en traîneau au Groenland. Faites de même grâce à cette visite flash en compagnie d’une de nos médiatrices culturelles.
Pour les enfants, la visite est suivie d’un atelier Venez hurler avec les chiens-loups durant lequel ils pourront décorer un masque en forme de tête de chien de traineau. À partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). Durée 45 min. Dans la limite des places disponibles.   .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20  contact@espacedesmondespolaires.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite flash Le chien groenlandais, compagnon de voyage de Paul-Émile Victor (Journées Européennes du Patrimoine)

L’événement Visite flash Le chien groenlandais, compagnon de voyage de Paul-Émile Victor (Journées Européennes du Patrimoine) Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Prémanon (Jura)