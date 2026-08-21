Visite flash « Le chien groenlandais, compagnon de voyage de Paul-Émile Victor », suivie d’un atelier « Venez hurler avec les chiens-loups ! », Espace des Mondes polaires, Prémanon

Informations pratiques

Visite flash « Le chien groenlandais, compagnon de voyage de Paul-Émile Victor », suivie d’un atelier « Venez hurler avec les chiens-loups ! » 19 et 20 septembre Espace des Mondes polaires Jura

Places limitées, Pour adultes et enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Les « qimmit », les chiens de traîneau inuit, sont l’emblème du Grand Nord. Ils sont des parties intégrantes de la culture et de l’économie arctiques. Paul-Émile Victor a appris à les connaître au cours de ses expéditions en traîneau au Groenland. Après une courte visite thématique du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle, rendez-vous en salle d’atelier pédagogique pour décorer votre masque en forme de tête de chien de traineau. Vous pourrez ainsi prévenir le reste de la meute en cas d’arrivée d’un super prédateur et tenter de le repousser !

Espace des Mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe 39220 Prémanon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 60 52 60 http://www.espace-des-mondes-polaires.org L’Espace des Mondes polaires Paul-Émile Victor comprend notamment un musée et une patinoire en hiver, et une piste de rollers quad en été.

Les « qimmit », les chiens de traîneau inuit, sont l’emblème du Grand Nord. Ils sont des parties intégrantes de la culture et de l’économie arctiques. Paul-Émile Victor a appris à les connaître au de…

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