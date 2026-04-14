Visite flash – Le lion et le serpent, Musée des arts et métiers, Paris
Visite flash – Le lion et le serpent, Musée des arts et métiers, Paris samedi 23 mai 2026.
Visite flash – Le lion et le serpent Samedi 23 mai, 19h30 Musée des arts et métiers Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00
Cette réalisation insolite date de la première moitié du XIXème siècle, elle est le résultat de plusieurs années de travail. Elle appartient aux collections du musée depuis 1862 par un don de l’auteur : René Lambourg. Pourquoi cette réalisation est-elle une véritable prouesse technique ?
Rendez-vous : collection Matériaux (1er étage). Durée : 15 minutes
Musée des arts et métiers 60 Rue Réaumur, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 0153018220 https://www.arts-et-metiers.net Les collections comprennent des modèles anciens, des machines, des horloges du XVIIIe siècle, des appareils ou machines datant du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Les collections sont présentées au sein de sept espaces thématiques : instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique, transports, auxquels il faut ajouter le Théâtre des automates. A voir également : le fardier de Cugnot, les avions d’Ader et de Blériot, le pendule de Foucault, l’Obéissante d’Amédée Bollée.
Présentation « Le lion et le serpent »
© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Philippe Hurlin
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