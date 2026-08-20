Visite flash : le pied reliquaire de saint Andéol, Musée d’art et d’histoire, Albertville

Informations pratiques

Visite flash : le pied reliquaire de saint Andéol Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée d’art et d’histoire Savoie

Limité à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Subissant le passage du temps, les éléments du patrimoine sont constamment menacés par la disparition. Il revient alors aux musées et aux institutions patrimoniales de tout mettre en oeuvre pour enrayer ce processus, et de transmettre cet héritage de génération en génération.

Restauré en 2014, le pied-reliquaire de saint Andéol est un exemple de ces objets ramenés à la vie grâce aux techniques de conservation-restauration modernes.

Musée d’art et d’histoire 18 Place de conflans, 73200 Albertville, France Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479378686 https://www.albertville.fr/ma-commune/patrimoine-et-tourisme/patrimoine-a-visiter [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine-albertville.billetterie.museum/ »}] Classée au titre des Monuments historiques, la Maison Rouge est installée au cœur de la cité médiévale de Conflans. Elle se distingue par son matériau de construction, la brique, dont elle tire son nom. Érigé à la fin du XIVe siècle pour Pierre Voisin, trésorier pour le comte Amédée VI, le bâtiment n’est pas sans rappeler les palais siennois, témoignant des relations entre la Savoie et les territoires transalpins. Parkings gratuits à proximité : Parking du clos des Capucins, montée Adolphe Hugues. Parking Saint-Sébastien, montée Saint-Sébastien. Une visite virtuelle est proposée gratuitement aux personnes à mobilité réduite ne pouvant pas accéder aux étages.

Subissant le passage du temps, les éléments du patrimoine sont constamment menacés par la disparition. Il revient alors aux musées et aux institutions patrimoniales de tout mettre en oeuvre pour ce …

© Koala – Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers