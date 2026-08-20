Visite flash « Les autochromes de Julien Gérardin », Musée de l’école de Nancy, Nancy

Informations pratiques

Visite flash « Les autochromes de Julien Gérardin » 19 et 20 septembre Musée de l’école de Nancy Meurthe-et-Moselle

Ouverture des inscriptions sur place 30 minutes avant la visite

25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

La visite vous emmène dans le jardin du musée observer les reproductions des autochromes de Julien Gérardin (1860-1924), notaire et photographe amateur nancéen, qui réalisa, grâce au premier procédé de photographie couleur, un nombre exceptionnel d’images témoignant de sa sensibilité à l’art de l’Ecole de Nancy.

Musée de l’école de Nancy 36-38 rue du sergent Blandan, 54000 Nancy Nancy 54100 Haussonville – Blandan – Mon Désert – Saurupt Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 40 14 86 http://www.ecole-de-nancy.com/web/ De la vaste propriété d’Eugène Corbin subsistent une maison, un parc et une construction spectaculaire, un aquarium à trois niveaux attribué à Lucien Weissenburger.

À l’intérieur de la maison, une mise en situation des objets de tous types (mobilier, objets d’art, tissu, verre, céramique, …) permet de reconstituer l’atmosphère de 1900 sans être une stricte reconstitution. Le musée offre également un aperçu du mouvement Art nouveau français.

La visite vous emmène dans le jardin du musée observer les reproductions des autochromes de Julien Gérardin (1860-1924), notaire et photographe amateur nancéen, qui réalisa, grâce au premier procédé…

© ENSAD Nancy