visite flash les thermes romains 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

visite flash les thermes romains

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:30:00

fin : 2026-07-24 16:15:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez découvrir les thermes dont les parties techniques sont conservées dans une crypte archéologique. L’art de vivre au temps des Romains et le parcours du baigneur vous seront dévoilés. .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement visite flash les thermes romains Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72