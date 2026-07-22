Visite Flash Les vitraux de la Cathédrale volet 2 de la Renaissance au XXème siècle Maison du Pilier Rouge Le Mans
samedi 1 août 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite Flash Les vitraux de la Cathédrale volet 2 de la Renaissance au XXème siècle
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:45:00
fin : 2026-08-01 17:30:00
Date(s) :
2026-08-01
A la Renaissance, les rois et reines Valois offrent de splendides vitraux à la cathédrale. L’art du vitrail s’estompe les siècles suivants pour renaître au XIXème siècle en même temps que l’intérêt pour le Moyen Âge. Le Mans redevient l’un des centres créatifs français et européen de l’art du vitrail. .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite Flash Les vitraux de la Cathédrale volet 2 de la Renaissance au XXème siècle Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72
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