Visite flash l’hôtel-dieu de Coëffort Eglise Saint-Jeanne d’Arc Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite flash l’hôtel-dieu de Coëffort

Eglise Saint-Jeanne d’Arc Av. Jean Jaurès Le Mans Sarthe

Tarif : – – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 15:30:00

fin : 2026-07-27 16:15:00

Date(s) :

2026-07-27

Laissez-vous conter l’Hôtel-Dieu de Coëffort, profondément lié au destin d’Henry II Plantagenêt et à un pan entier méconnu de l’histoire mancelle au Moyen-Age jusqu’au XXème siècle.

Jauge de 20 personnes. .

Eglise Saint-Jeanne d’Arc Av. Jean Jaurès Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite flash l’hôtel-dieu de Coëffort Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par CDT72