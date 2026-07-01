visite flash matières habitées, l’univers de Jean Touret Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Le Mans
lundi 27 juillet 2026 · Eglise Sainte-Jeanne d'Arc · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
visite flash matières habitées, l’univers de Jean Touret
Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Av. Jean Jaurès Le Mans Sarthe
Tarif : – – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 16:45:00
fin : 2026-07-27 17:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Découvrez en 40 minutes cette toute nouvelle exposition exceptionnelle sur l’œuvre de Jean Touret, sculpteur majeur du XXème siècle.
Jauge de 20 personnes. .
Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Av. Jean Jaurès Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement visite flash matières habitées, l’univers de Jean Touret Le Mans a été mis à jour le 2026-07-10 par CDT72
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