Visite flash : Mon château rêvé Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Visite flash : Mon château rêvé

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 10:30:00

fin : 2026-08-20 11:00:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-08-20

Les ruines de châteaux ont passionné les illustrateurs du XIXe siècle.

Entre image réelle et vision d’artiste, découvrez quelques ruines jurassiennes propices à la rêverie… .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Visite flash : Mon château rêvé

L’événement Visite flash : Mon château rêvé Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)