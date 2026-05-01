Visite flash : Mon château rêvé Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Visite flash : Mon château rêvé Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier mardi 19 mai 2026.
Lons-le-Saunier
Visite flash : Mon château rêvé
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:30:00
fin : 2026-08-20 11:00:00
Date(s) :
2026-05-19 2026-08-20
Les ruines de châteaux ont passionné les illustrateurs du XIXe siècle.
Entre image réelle et vision d’artiste, découvrez quelques ruines jurassiennes propices à la rêverie… .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
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English : Visite flash : Mon château rêvé
L’événement Visite flash : Mon château rêvé Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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