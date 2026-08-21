Visite flash – Musée de la Monnaie de Paris, La Monnaie de Paris, Paris
samedi 19 septembre 2026 · La Monnaie de Paris · Paris
Informations pratiques
Visite flash – Musée de la Monnaie de Paris 19 et 20 septembre La Monnaie de Paris Paris
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Seul, en famille ou avec vos amis, venez braquer les mystères de la Monnaie de Paris !
Les mythes et légendes de la monnaie vous sont racontés par des médiateurs postés en salles qui vous dévoileront également les secrets de fabrication de la Monnaie de Paris.
Les processus de fabrication des monnaies et des médailles, de l’extraction du métal à la frappe, dialoguent avec les riches collections patrimoniales du musée.
La Monnaie de Paris 11 Quai de Conti, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France 33140465757 https://www.monnaiedeparis.fr Jusqu’au début du XVIIIe siècle, la frappe des monnaies se faisait sur la rive droite de la Seine. L’hôtel fut conçu en 1767 par l’architecte Jacques-Denis Antoine. Il comporte deux parties, l’une publique, l’autre industrielle. Fermé le lundi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Visite commentée flash
© Monnaie de Paris | H&K
À voir aussi à Paris (Paris)
- Exposition Guillaume Sorel-Deryn Du (Galerie 9e art-Paris) Galerie 9e art Paris 21 août 2026
- Le destin tragicomique de Tubby et Nottubby, Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare, Paris 21 août 2026
- Le destin tragicomique de Tubby et Nottubby Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris 21 août 2026
- Tudo Bem? – Afterwork électro-plage, rooftop, sunset & social networking Rooftop Nijinsky Paris 21 août 2026
- Visite guidée des jardins familiaux Les Arpents Jardins familiaux Les Arpents Stains 21 août 2026