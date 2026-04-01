Visite flash sur l’Hôtel des Pénitentes, Hôtel des Pénitentes, Angers

Informations pratiques

Visite flash sur l’Hôtel des Pénitentes 19 et 20 septembre Hôtel des Pénitentes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation de cet édifice de la Renaissance par les étudiants en Master 1 de l’ESTHUA.

Hôtel des Pénitentes Boulevard Descazeaux, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241054073 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/angers-patrimoine/ressources/fiches-patrimoine/laissez-vous-conter-l-hotel-des-penitentes/index.html L’hôtel des pénitentes est un très beau témoignage des nombreuses constructions qui s’élevèrent à Angers dans les années 1490-1580.

Vers la fin du XVe siècle, les religieux bénédictins de Saint-Nicolas font construire à proximité de leur abbaye, mais à l’intérieur des remparts, un bâtiment qui leur servirait de refuge en cas de troubles : c’est le logis de la Voûte.

Au plus fort de la Contre-Réforme, des Angevins, membres de la confrérie du Saint-Sacrement ont l’idée d’établir une communauté de dames pénitentes pour recevoir les femmes et les filles de mauvaise vie enfermées sur ordre de police (« le refuge »), mais aussi les repenties volontaires qui ne souhaitent pas retourner dans le monde. La fondation, officiellement établie par lettres patentes royales en 1642, est installée en 1649 au logis de la Voûte. A partir de la fin du XVIe siècle, la demeure passe de mains en mains. Le talentueux sculpteur baroque Biardeau, auteur du retable de la chapelle de la Barre à Angers, y réside quelque temps.

L’hôtel est visitable lors d’expositions et autres événements culturels.

Présentation de cet édifice de la Renaissance par les étudiants en Master 1 de l’ESTHUA.

© Frédéric Chobard – Hôtel des Pénitentes