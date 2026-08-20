Visite flash « Tania Mouraud, art et résistance », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy

Informations pratiques

Visite flash « Tania Mouraud, art et résistance » Samedi 19 septembre, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00 Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Figure majeure de l’art contemporain, Tania Mouraud, s’insurge contre la violence du monde, encourageant à entrer, par l’art, les lettres et les images, en résistance. Après l’exposition Glissando et le dévoilement d’une peinture murale au parc Charles-III venez découvrir son oeuvre au musée avec Kenza-Marie Safraoui, conservatrice du patrimoine au musée lorrain.

Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383853072 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr En bus : arrêt Stanislas – Dom Calmet. En voiture : parkings Vaudémont et Place Stanislas. À pied : 10 min depuis la gare de Nancy.

Figure majeure de l’art contemporain, Tania Mouraud, s’insurge contre la violence du monde, encourageant à entrer, par l’art, les lettres et les images, en résistance. Après l’exposition Glissando et…

© Studio Tania Mouraud