Visite flash « Tania Mouraud, art et résistance », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts · Nancy
Informations pratiques
Visite flash « Tania Mouraud, art et résistance » Samedi 19 septembre, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00 Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Figure majeure de l’art contemporain, Tania Mouraud, s’insurge contre la violence du monde, encourageant à entrer, par l’art, les lettres et les images, en résistance. Après l’exposition Glissando et le dévoilement d’une peinture murale au parc Charles-III venez découvrir son oeuvre au musée avec Kenza-Marie Safraoui, conservatrice du patrimoine au musée lorrain.
Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383853072 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr En bus : arrêt Stanislas – Dom Calmet. En voiture : parkings Vaudémont et Place Stanislas. À pied : 10 min depuis la gare de Nancy.
Figure majeure de l’art contemporain, Tania Mouraud, s’insurge contre la violence du monde, encourageant à entrer, par l’art, les lettres et les images, en résistance. Après l’exposition Glissando et…
© Studio Tania Mouraud
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