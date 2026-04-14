Visite flash : Univers de la mine, Couriot-Musée de la mine, Saint-Étienne

Visite flash : Univers de la mine Samedi 23 mai, 19h15, 19h45, 20h15, 20h45, 21h15, 21h45, 23h00, 23h30 Couriot-Musée de la mine Loire

Pas de réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Posez votre regard sur un élément essentiel et symbolique de l’univers minier.

Durée : 15 min – Tout public.

Couriot-Musée de la mine Boulevard Franchet d’Esperey 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 43 83 23 https://musee-mine.saint-etienne.fr/ Ici, les machines se sont tues depuis 1973. Les mineurs ont déserté les lieux, mais tout y respire encore leur travail, jusque dans le grand paysage que constitue Couriot. Occupant les anciens bâtiments de la mine aujourd’hui classés Monuments historiques, le musée fait découvrir leurs

machines, leurs métiers et leurs vies, et ressentir l’ampleur du travail souterrain. Grand emblème du passé houiller de Saint-Étienne avec ses deux crassiers et son chevalement qui dominent la ville, Couriot est aussi un lieu de vie. Avec sa passerelle et son parc, il fait bon y venir

entre amis ou en famille, pour participer aux nombreuses manifestations qu’il organise ou accueille (expositions, visites de nuit, concerts, installations artistiques, Biennale internationale Design, Village des sciences, Sainte-Barbe…). Accès :

Ligne 7 de la STAS, arrêt « Musée de la Mine »

Rue Charles Dupuy et parking du Clapier,

boulevard Pierre-Mendès-France

Posez votre regard sur un élément essentiel et symbolique de l’univers minier.

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