Visite George Sand à Gargilesse Gargilesse-Dampierre
Visite George Sand à Gargilesse Gargilesse-Dampierre jeudi 9 juillet 2026.
Gargilesse-Dampierre
Visite George Sand à Gargilesse
13 Rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Les animations de l’été dans la Vallée de la Creuse Visite George Sand à Gargilesse .
Visitez Gargilesse à travers le regard de George Sand et les commentaires qu’elle a pu faire sur ce magnifique village
quand elle y séjournait. 5 .
13 Rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 85 06 tourisme@lavalleedelacreuse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer events in the Creuse Valley: George Sand Tour in Gargilesse.
L’événement Visite George Sand à Gargilesse Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Gargilesse-Dampierre (Indre)
- Exposition A.Thevenin: Arborescences Gargilesse-Dampierre 1 juillet 2026
- Exposition Christiane Sand au Musée Serge Delaveau Gargilesse-Dampierre 4 juillet 2026
- Brocante Vide-greniers Gargilesse-Dampierre 5 juillet 2026
- Exposition E. Nouallier Traces & Fragments Gargilesse-Dampierre 5 juillet 2026
- Visite flash Eglise de Gargilesse Gargilesse-Dampierre 8 juillet 2026