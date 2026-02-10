Exposition  À la frontière entre le figuratif et l’abstrait  Gargilesse-Dampierre

Exposition À la frontière entre le figuratif et l’abstrait

Alexis Chartraire est artiste-peintre et écrivain ayant reçu le prix du livre d’art 2025 au Salon d’Automne de Paris. Ses toiles, des marines très colorées, de la peinture à l’huile et de la feuille d’or, se situent à la limite entre le figuratif et l’abstrait.

George Sand était entourée d’artistes et d’écrivains. C’est dans le jardin de sa résidence de Nohant que j’ai fait mes premiers dessins. C’est pourquoi j’ai décidé de lui rendre hommage dans l’exposition au musée Delaveau de Gargilesse en peignant la maison qu’elle aimait tant dans ce charmant village. Alexis Chartraire. .

5 Route du Pin Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94 alexis.chartraire@gmail.com

English :

Alexis Chartraire is a painter and writer who won the Prix du Livre d’Art 2025 at the Salon d’Automne in Paris. His canvases highly colorful seascapes, oil paint and gold leaf straddle the line between figurative and abstract.

