Visite-goûter à petits pas Abbaye de Graville Le Havre

Visite-goûter à petits pas

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26

Bienvenue à l’Abbaye de Graville ! Ici, entre Seine et nuages, les murs chuchotent des secrets du Moyen-Âge. Tendez l’oreille et ouvrez grands vos yeux, le voyage en vaut la chandelle. Un goûter clôturera ce temps partagé pour féliciter nos petits explorateurs.

Durée 45min

A destination des enfants de 4 à 8 ans accompagnés d’un adulte.

Inscription obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Visite-goûter à petits pas

L’événement Visite-goûter à petits pas Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie