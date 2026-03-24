Visite-goûter à petits pas Abbaye de Graville Le Havre
Visite-goûter à petits pas Abbaye de Graville Le Havre mercredi 15 juillet 2026.
Visite-goûter à petits pas
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26
Bienvenue à l’Abbaye de Graville ! Ici, entre Seine et nuages, les murs chuchotent des secrets du Moyen-Âge. Tendez l’oreille et ouvrez grands vos yeux, le voyage en vaut la chandelle. Un goûter clôturera ce temps partagé pour féliciter nos petits explorateurs.
Durée 45min
A destination des enfants de 4 à 8 ans accompagnés d’un adulte.
Inscription obligatoire .
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00
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English : Visite-goûter à petits pas
L’événement Visite-goûter à petits pas Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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