Visite gratuite du château de Gavaudun, Château de Gavaudun, Gavaudun

Informations pratiques

Visite gratuite du château de Gavaudun 19 et 20 septembre Château de Gavaudun Lot-et-Garonne

Gratuit. À partir de 6 ans et se munir de bonnes chaussures !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une visite gratuite du château de Gavaudun et laissez-vous surprendre par l’un des plus impressionnants châteaux forts du Sud-Ouest.

Des remparts aux salles creusées dans la falaise, en passant par le donjon perché au sommet du piton rocheux, découvrez le château sous tous ses angles et plongez dans près de mille ans d’histoire. Un rendez-vous unique pour admirer ce site exceptionnel, son architecture spectaculaire et les paysages qu’il domine.

Que vous soyez passionné de patrimoine, amateur de belles découvertes ou simplement curieux, c’est l’occasion idéale de (re)découvrir ce joyau du territoire… gratuitement !

Château de Gavaudun 47150 Gavaudun Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553751007 Présence de parking

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une visite gratuite du château de Gavaudun et laissez-vous surprendre par l’un des plus impressionnants châteaux forts du Sud-Ouest.

©Marie Saintigny