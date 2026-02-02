Vide Greniers de Gavaudun Gavaudun

Vide Greniers de Gavaudun

Place du village Gavaudun Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

2026-06-28

Vide-greniers avec buvette et restauration (gâteaux et sandwichs).

Venez chiner, flâner et faire de belles trouvailles !

Véhicules interdits sur la place.

Place du village Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 63 28 cdnp47@gmail.com

English : Vide Greniers de Gavaudun

Garage sale with refreshment stalls and catering (cakes and sandwiches).

Come and browse and make some great finds!

Vehicles not allowed on the square.

