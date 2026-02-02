Vide Greniers de Gavaudun Gavaudun
Vide Greniers de Gavaudun Gavaudun dimanche 28 juin 2026.
Place du village Gavaudun Lot-et-Garonne
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
2026-06-28
Vide-greniers avec buvette et restauration (gâteaux et sandwichs).
Venez chiner, flâner et faire de belles trouvailles !
Véhicules interdits sur la place.
Place du village Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 63 28 cdnp47@gmail.com
English : Vide Greniers de Gavaudun
Garage sale with refreshment stalls and catering (cakes and sandwiches).
Come and browse and make some great finds!
Vehicles not allowed on the square.
