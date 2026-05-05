Le Kaolin et la Poterie, place du village de Gavaudun, Gavaudun
Le Kaolin et la Poterie, place du village de Gavaudun, Gavaudun samedi 27 juin 2026.
Le Kaolin et la Poterie Samedi 27 juin, 09h30 place du village de Gavaudun Lot-et-Garonne
3€ par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Randonée pédestre vers une ancienne carrière de Kaolin. Suivi, lors du retour au village, d’une démonstration de fabrication de poterie par un potier local.
place du village de Gavaudun Place Sabine Sicaud 47150 Gavaudun Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 56 36 63 28 »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 63 45 62 90 »}, {« type »: « email », « value »: « cdnp47@gmail.com »}]
Visite d’un ancienne carrière de Kaolin, suivi d’une démonstration de fabrication de poterie Kaolin Poterie
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