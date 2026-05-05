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Le Kaolin et la Poterie, place du village de Gavaudun, Gavaudun

Le Kaolin et la Poterie, place du village de Gavaudun, Gavaudun

Le Kaolin et la Poterie, place du village de Gavaudun, Gavaudun samedi 27 juin 2026.

Lieu : place du village de Gavaudun

Adresse : Place Sabine Sicaud 47150 Gavaudun

Ville : 47150 Gavaudun

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 3€ par personne

Le Kaolin et la Poterie Samedi 27 juin, 09h30 place du village de Gavaudun Lot-et-Garonne

3€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Randonée pédestre vers une ancienne carrière de Kaolin. Suivi, lors du retour au village, d’une démonstration de fabrication de poterie par un potier local.

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Visite d’un ancienne carrière de Kaolin, suivi d’une démonstration de fabrication de poterie Kaolin Poterie

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