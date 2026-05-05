Le Kaolin et la Poterie, place du village de Gavaudun, Gavaudun

Le Kaolin et la Poterie Samedi 27 juin, 09h30 place du village de Gavaudun Lot-et-Garonne

3€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Randonée pédestre vers une ancienne carrière de Kaolin. Suivi, lors du retour au village, d’une démonstration de fabrication de poterie par un potier local.

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Visite d’un ancienne carrière de Kaolin, suivi d’une démonstration de fabrication de poterie Kaolin Poterie