Soirée contée Gavaudun

Soirée contée

Place du village Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : 7 EUR

Date : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Contes de pourquoi et comment par la conteuse Isabelle Terrières. Buvette sur place.

Réservation indispensable.

Place du village Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 63 28 cdnp47@gmail.com

English : Soirée contée

Tales of why and how by storyteller Isabelle Terrières. Refreshments on site.

Reservations essential.

