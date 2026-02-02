Soirée contée Gavaudun
Place du village Gavaudun Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-07-22
Contes de pourquoi et comment par la conteuse Isabelle Terrières. Buvette sur place.
Réservation indispensable.
Place du village Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 63 28 cdnp47@gmail.com
English : Soirée contée
Tales of why and how by storyteller Isabelle Terrières. Refreshments on site.
Reservations essential.
L’événement Soirée contée Gavaudun a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides