Atelier interactifs de mounaques et de runes Gavaudun

Atelier interactifs de mounaques et de runes Gavaudun mercredi 22 juillet 2026.

Place du village Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-07-22
2026-07-22

Atelier mounaques (fabriquer votre poupée chiffon) et atelier runes par la troupe Les Mortes payes Wasconia ,
Ateliers pour petits et grands.
Chacun/e repartira avec sa création.
Réservation souhaitée.
Place du village Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 63 28  cdnp47@gmail.com

English : Atelier interactifs de mounaques et de runes

Mounaques workshop (make your own rag doll) and runes workshop by the troupe Les Mortes payes Wasconia ,
Workshops for young and old.
Everyone leaves with their own creation.
Reservations essential.

