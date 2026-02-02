Atelier interactifs de mounaques et de runes Gavaudun
Atelier interactifs de mounaques et de runes Gavaudun mercredi 22 juillet 2026.
Atelier interactifs de mounaques et de runes
Place du village Gavaudun Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Atelier mounaques (fabriquer votre poupée chiffon) et atelier runes par la troupe Les Mortes payes Wasconia ,
Ateliers pour petits et grands.
Chacun/e repartira avec sa création.
Réservation souhaitée.
Place du village Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 63 28 cdnp47@gmail.com
English : Atelier interactifs de mounaques et de runes
Mounaques workshop (make your own rag doll) and runes workshop by the troupe Les Mortes payes Wasconia ,
Workshops for young and old.
Everyone leaves with their own creation.
Reservations essential.
L’événement Atelier interactifs de mounaques et de runes Gavaudun a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides