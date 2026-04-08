XXVIème Jour de la musique en Vallée de Gavaudun Eglise de Saint Avit (Lacapelle Biron) Gavaudun

Gavaudun

XXVIème Jour de la musique en Vallée de Gavaudun

Eglise de Saint Avit (Lacapelle Biron) Eglise de Laurenque (Gavaudun) Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Chaque année, Connaissance des Jeunes Interprètes convie le public à une folle journée et propose une autre façon de découvrir la musique et les musiciens ! 3 concerts vous seront proposés dans le cadre somptueux de la vallée de Gavaudun et plus particulièrement à l’église de Laurenque et sur Lacapelle Biron à l’église de Saint Avit.

Le Quatuor Elmire accompagné de Miguel Da Silva (alto) et Julien Gernay (piano) vous interprètera des œuvres du répertoire de Beethoven, Mozart, Brahms, Schumann, Turina.

Les concerts auront lieu respectivement à 14h30, 15h45 et 18h30. .

Eglise de Saint Avit (Lacapelle Biron) Eglise de Laurenque (Gavaudun) Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 25 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : XXVIème Jour de la musique en Vallée de Gavaudun

L’événement XXVIème Jour de la musique en Vallée de Gavaudun Gavaudun a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Bastides