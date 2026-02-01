Journée du petit patrimoine Tours et Détours en Vallée de Gavaudun

Place du village Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Randonnée vers l’anciènne carrière de kaolin de terre rouge. Réservation indispensable.

A l’occasion des Journées du Petit Patrimoine, partez à la découverte d’une ancienne carrière de Kaolin (argiles blanches friables), située sur la hauteurs de la vallée de Gavaudun à Terre Rouge.

L’exploitation a été arrêtée quand la nature à repris ses droits dans les années 1980.

Départ de Gavaudun sur la place du village. Réservation indispensable. .

Place du village Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 63 28 cdnp47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du petit patrimoine Tours et Détours en Vallée de Gavaudun

Hike to the old red earth kaolin quarry. Booking essential.

L’événement Journée du petit patrimoine Tours et Détours en Vallée de Gavaudun Gavaudun a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Coeur de Bastides