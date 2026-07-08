Concert connaissance des jeunes interprètes Raphaël SEVERE & Adam LALOUM Gavaudun
samedi 19 septembre 2026 · Gavaudun
Informations pratiques
Gavaudun
Concert connaissance des jeunes interprètes Raphaël SEVERE & Adam LALOUM
Église de Laurenque Gavaudun Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Au programme Brahms, Schumann, Wagner
Les artistes
Adam Laloum, lauréat du Prix Clara Haskil en 2009, est un pianiste internationalement reconnu. Formé auprès d’Evgeni Koroliov, il s’est produit en soliste avec des orchestres prestigieux et dans des salles renommées comme la Philharmonie de Berlin et le Théâtre des Champs-Élysées.
Raphaël Sévère, vainqueur du concours de Tokyo à l’âge de 12 ans, il remporte en novembre 2013 le prestigieux concours des Young Concerts Artists de New York qui lui décerne le 1er Prix ainsi que huit Prix spéciaux. .
Église de Laurenque Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 25 79
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English : Concert connaissance des jeunes interprètes Raphaël SEVERE & Adam LALOUM
L’événement Concert connaissance des jeunes interprètes Raphaël SEVERE & Adam LALOUM Gavaudun a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coeur de Bastides
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