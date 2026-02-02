Ateliers interactifs calligraphie et héraldique Gavaudun

Ateliers interactifs calligraphie et héraldique

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

2026-08-06

Atelier initiation à la calligraphie par la troupe Les Mortes Payes Wasconia et atelier héraldique (venez créer votre propre blason).

Pour petit et grands.

Réservation souhaitée.

Place du village Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 63 28 cdnp47@gmail.com

English : Ateliers interactifs calligraphie et héraldique

Introductory calligraphy workshop by Les Mortes Payes Wasconia troupe and heraldry workshop (come and create your own coat of arms).

For young and old.

Reservations essential.

