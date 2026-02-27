Fermes en fëte Concert de Rémi Dugué et Benjamin Bobenrieth Lieu-dit Jambou Gavaudun

Fermes en fëte Concert de Rémi Dugué et Benjamin Bobenrieth

Lieu-dit Jambou Ferme des 5 vaches Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Des rendez-vous d’été en musique chez des producteurs.

Producteurs, artistes, associatifs issus du 47 se sont réunis en collectif pendant la saison estivale afin de présenter leurs savoir-faire dans un cadre festif.

Des rendez-vous d’été en musique chez des producteurs.

Producteurs, artistes, associatifs issus du 47 se sont réunis en collectif pendant la saison estivale afin de présenter leurs savoir-faire dans un cadre festif. Eleveurs, transformateurs, arboriculteurs, brassiers, viticulteurs, apiculteurs proposeront un large choix de produits à déguster sur place ou à emporter.

Pour les concerts, une carte blanche a été donnée au musicien Villeneuvois Rémi Dugué qui présentera à chaque soirée une formule différente avec des invités de renom.

Pour cette soirée exceptionnelle, rendez vous à la Ferme des 5 Vaches chez Galathée et Simon, éleveurs et fromagers ! .

Lieu-dit Jambou Ferme des 5 vaches Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 39 46 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fermes en fëte Concert de Rémi Dugué et Benjamin Bobenrieth

Summer rendezvous with music at producers’ homes.

Producers, artists and associations from the 47 have joined forces during the summer season to present their know-how in a festive setting.

L’événement Fermes en fëte Concert de Rémi Dugué et Benjamin Bobenrieth Gavaudun a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Coeur de Bastides