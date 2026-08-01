7ème rencontre historique de Gavaudun La Lède de Lacapelle à Salles Salle des fêtes Gavaudun

Informations pratiques

Gavaudun

7ème rencontre historique de Gavaudun La Lède de Lacapelle à Salles

Salle des fêtes Bourg Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Cette 7ème rencontre historique de Gavaudun vous propose un panorama de la vie dans la Vallée de la Lède au XVIIIe et XIXe siècles, en particulier les moulins.

Cette 7ème rencontre historique de Gavaudun vous propose un panorama de la vie dans la Vallée de la Lède au XVIIIe et XIXe siècles, en particulier les moulins.

Alain Turq et Pierre Simon feront une présentation générale de la vallée et des moulins entre Lacapelle-Biron et Salles, principalement au XIXe siècle.

Daniel Christiaens illustrera la vie locale grâce à une enquête de la fin du XVIIIe siècle concernant le moulin de Beyssac appartenant au seigneur de Roquefère.

Alain Turq présentera également son ouvrage sur les meules de moulin. .

Salle des fêtes Bourg Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 27 00 75 assophp47@gmail.com

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English : 7ème rencontre historique de Gavaudun La Lède de Lacapelle à Salles

This 7th historic gathering in Gavaudun offers a glimpse into life in the Lède Valley during the 18th and 19th centuries, with a special focus on the mills.

L’événement 7ème rencontre historique de Gavaudun La Lède de Lacapelle à Salles Gavaudun a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coeur de Bastides