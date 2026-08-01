7ème rencontre historique de Gavaudun La Lède de Lacapelle à Salles Salle des fêtes Gavaudun
jeudi 20 août 2026 · Salle des fêtes · Gavaudun
Informations pratiques
Gavaudun
7ème rencontre historique de Gavaudun La Lède de Lacapelle à Salles
Salle des fêtes Bourg Gavaudun Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Cette 7ème rencontre historique de Gavaudun vous propose un panorama de la vie dans la Vallée de la Lède au XVIIIe et XIXe siècles, en particulier les moulins.
Cette 7ème rencontre historique de Gavaudun vous propose un panorama de la vie dans la Vallée de la Lède au XVIIIe et XIXe siècles, en particulier les moulins.
Alain Turq et Pierre Simon feront une présentation générale de la vallée et des moulins entre Lacapelle-Biron et Salles, principalement au XIXe siècle.
Daniel Christiaens illustrera la vie locale grâce à une enquête de la fin du XVIIIe siècle concernant le moulin de Beyssac appartenant au seigneur de Roquefère.
Alain Turq présentera également son ouvrage sur les meules de moulin. .
Salle des fêtes Bourg Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 27 00 75 assophp47@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 7ème rencontre historique de Gavaudun La Lède de Lacapelle à Salles
This 7th historic gathering in Gavaudun offers a glimpse into life in the Lède Valley during the 18th and 19th centuries, with a special focus on the mills.
L’événement 7ème rencontre historique de Gavaudun La Lède de Lacapelle à Salles Gavaudun a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Gavaudun (Lot-et-Garonne)
- Ateliers interactifs calligraphie et héraldique Gavaudun 6 août 2026
- Fermes en fëte Concert de Rémi Dugué et Benjamin Bobenrieth Lieu-dit Jambou Gavaudun 13 août 2026
- Observation des étoiles Gavaudun 21 août 2026
- Descente en rappel du donjon de Gavaudun Gavaudun 21 août 2026
- Vide Greniers de Gavaudun Gavaudun 22 août 2026